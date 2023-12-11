Karaman'da 179 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı
Karaman'da yapılan bir operasyonda durdurulan otomobilde 179 gram metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.N.D adlı kadın ile S.K. ve A.K.'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.N.D adlı kadın ile S.K. ve A.K.'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Karaman- Konya kara yolunda takibe alınan şüpheli araç, kent girişinde durduruldu. Otomobilde ve şüphelilerin üst aramasında, 179 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.