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Karaman'da 179 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı

11 Aralık 2023 11:20 Son Güncelleme: 11:21 Abone Ol

Karaman'da yapılan bir operasyonda durdurulan otomobilde 179 gram metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.N.D adlı kadın ile S.K. ve A.K.'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.