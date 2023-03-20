Karakuş Tümülüsü'nün yıkılan sütunu eski haline getirilecek

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, depremlerin vurduğu Adıyaman'da yıkılan 2 bin yıllık geçmişe sahip Karakuş Tümülüsü'nün sütununun yeniden eski haline getirileceğini söyledi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, depremlerin vurduğu Adıyaman'da yıkılan 2 bin yıllık geçmişe sahip Karakuş Tümülüsü'nün sütununun yeniden eski haline getirileceğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Adıyaman'da binlerce evin yanı sıra Nemrut Dağı eteğinde yer alan Karakuş Tümülüsü de hasar gördü, bir sütunu devrildi. Kente gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Karakuş Tümülüsü'nün yıkılan sütununu inceledi.