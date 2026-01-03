Elazığ'da ambulansın ilerleyemediği mezradaki hasta çocuğa greyderle ulaşıldı

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Lavin Şahin (3,5), yoğun kar yağışı ve olumsuz yol koşulları nedeniyle ambulansın ilerleyememesi üzerine greyderle güvenli noktaya taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

Karakoçan ilçesine bağlı Alayağmur köyü Zil mezrasında yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Lavin Şahin için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanarak ilerleyemedi. Bunun üzerine Elazığ İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yol açma çalışması yapan greyderle hasta çocuk, güvenli bir noktaya taşındı. Burada ambulansa alınan Lavin Şahin, tedavi edilmek üzere Karakoçan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, kış şartlarının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanarak, ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA /ELAZIĞ,