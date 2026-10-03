Karakoçan'da yanan evdeki çiftin ölümü soruşturmasında kadın serbest bırakıldı

Karakoçan'da yanan evdeki çiftin ölümü soruşturmasında kadın serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Karakoçan'da yanan evde cesetleri bulunan ve silahla vuruldukları belirlenen Ağa (79) ile Nimet Üykü (72) çiftinin ölümü soruşturmasında gözaltına alınan kadın, Karakoçan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan kadın serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yanan evde cesetleri bulunan ve silahla vuruldukları belirlenen Ağa (79) ve Nimet Üykü (72) çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Ç.G. adlı kadın, jandarmadaki işlemlerinin Karakoçan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Ç.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Serhat Ozan YILDIRIM-Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı