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ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesindeki Peri Çayı'nda su samuru, avladığı balığı yerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ ile Tunceli sınırında bulunan, Karakoçan ilçesi Bağın Kaplıcası mevkisindeki Peri Çayı'nda su samuru görüldü. Suda avladığı balığı kayalıkların üzerinde yerken görüntülenen su samurunun o anları, bölgede bulunan Kenan Çavundur tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı