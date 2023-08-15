Karakeçili'de TOKİ Konutları ve Doğal Gaz Çalışmaları Devam Ediyor

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde TOKİ konutlarının yapımı, dere ıslah ve doğal gaz çalışmaları sürüyor. İlçede ilk kez yapılacak TOKİ konutları inşaatına başlandığını belirten Belediye Başkanı Veysel Aydemir, bu yatırımın ilçe için çok önemli olduğunu söyledi. Ayrıca doğal gaz çalışmalarının da sürdüğünü ve dere ıslah çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde TOKİ konutlarının yapımı, dere ıslah ve doğal gaz çalışmaları sürüyor.

Kaymakam Ali Can Uludağ ve Belediye Başkanı Veysel Aydemir, Yeşilevler Mahallesi'nde yapımı devam eden 132 konutluk TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Aydemir, ilçede ilk kez yapılacak TOKİ konutları inşaatına başlandığını ve uzun zamandır bekledikleri bir yatırım olduğunu söyledi.

Daha önce birkaç kez girişimde bulunulsa da sonuç elde edilemediğini aktaran Aydemir, şöyle konuştu:

"Bu yatırımın yapılması bizim için çok önemli. İlçemizde miras kalan arsalardaki hissedarların çokluğu nedeniyle arsa problemi bulunmakta, bu da konut problemini ortaya çıkarmaktadır. Ankara ve çevre illerde yaşayan hemşehrilerimiz ilçemize dönmek istiyor ancak bu sıkıntılardın dolayı dönemiyorlar. TOKİ konutlarının yapılması ve arsa sorunlarının çözülmesiyle bu sıkıntılar aşılacaktır."

Aydemir, doğal gaz çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, hattın döşendiğini şu anda evlere bağlantıların yapıldığını dile getirdi.

İlçedeki yatırımların devam ettiğini ifade eden Aydemir, "Dere ıslah çalışmalarımız da devam ediyor. 2 Eylül'de gerçekleştirilecek 29. Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği'mize de bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz." dedi.