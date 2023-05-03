Karakeçili'de doğal gaz altyapı çalışması başlatıldı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmalarına düzenlenen törenle başlanıldı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki depolama alanında düzenlenen törenin ardından kazı çalışmalarına başlandı.

Bu yıl içerisinde 19 kilometre ana hat ve 2 kilometre servis ağı olmak üzere toplam 21 kilometre hat döşenmesi ve 3 yıl içerisinde ilçenin tamamına doğal gazın verilmesi planlanıyor.

Belediye Başkanı Veysel Aydemir, doğal gazın ilçe hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "İlçemize doğal gazın gelmesiyle Ankara ve diğer şehirlerde ikamet eden emekli vatandaşlarımızın ilçeye dönüşlerinin başlamasını bekliyoruz. Yatırım yapmak isteyen iş insanlarına enerji konusunda büyük avantaj sağlanacaktır. En önemlisi de ilçemizin vefakar ve çalışkan kadınları soba yakmaktan kurtularak, doğal gazın rahatlığından faydalanacak." diye konuştu.

Törene, Kaymakam Ali Can Uludağ, İl Genel Meclisi Üyesi Bilal Bozbal, muhtarlar, vatandaşlar ve doğal gaz firması yetkilileri katıldı.