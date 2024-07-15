Karakeçili'de 15 Temmuz şehitleri kabirleri ziyaret edildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri Alparslan Yazıcı ve Volkan Pilavcı'ının kabirleri ziyaret edildi.

Karakeçili Mezarlığı'ndaki programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kaymakam İbrahim Ergin, programda, tüm şehitlere rahmet diledi.

Programa, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, İl Genel Meclis Üyeleri İsmail Aydemir ve Orhan Pilavcı, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Burhan Kılınç ve İlçe Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Mehmet Çoban, kurum amirleri ile şehit yakınları katıldı.