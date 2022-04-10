Karaismailoğlu: "Ülkemizin bütün sektörlerinin altyapısını tamamlamak yönünde büyük çalışmalarımız var"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi

Karaismailoğlu'nun işçilerle selamlaşması

Sahur programından görüntü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun çalışan personelle fotoğraf çektirmesi İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ambarlı Limanı'nda çalışan işçiler ile sahur yaptı.