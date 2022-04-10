Karaismailoğlu: "Ülkemizin bütün sektörlerinin altyapısını tamamlamak yönünde büyük çalışmalarımız var"
AA - Ali Ebubekir Tokcan - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi Karaismailoğlu'nun işçilerle selamlaşması Sahur programından görüntü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun çalışan personelle fotoğraf çektirmesi İSTANBUL...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi
Karaismailoğlu'nun işçilerle selamlaşması
Sahur programından görüntü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun çalışan personelle fotoğraf çektirmesi İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ambarlı Limanı'nda çalışan işçiler ile sahur yaptı.