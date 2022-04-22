Karaisalı Kaymakamı Kumcu, koltuğunu çocuklara devretti

Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne çocuklara devretti.

Kumcu, makamında kabul ettiği öğrencilere görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

Bir günlüğüne Kaymakam Kumcu'nun koltuğuna geçen Ayşenur Bulut, tüm çocukların bayramını kutladı.