Karagöl Tabiat Parkı, Sonbaharın Renkleriyle Ziyaretçileri Ağırlıyor
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar mevsiminde ziyaretçilerini sarı, yeşil ve kahverengi tonlarıyla büyüleyici manzaralarla karşılıyor. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğrayan park, muhteşem doğası ve güneşli havalarıyla piknikçilerin uğrak noktası haline geldi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın tüm renklerini bir araya getiren manzarasıyla ziyaretçilerin akınına uğradı.

Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Karagöl, sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlarıyla ve sessiz doğasıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda doğa ve fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

Çubuk ile Kızılcahamam ilçeleri arasında, Kavak ve Yıldırım dağlarının eteklerinde yer alan 1600 rakımlı krater gölü Karagöl, meşe, gürgen ve kavak ağaçlarının oluşturduğu renk armonisiyle büyüleyici bir manzara sunuyor.

Gölün yüzeyine yansıyan ağaç siluetleri, rüzgarın suya düşürdüğü yapraklarla birleşince her karede farklı bir doğa tablosu oluşturuyor.

Ankaralılar için sonbaharın en çok hissedildiği noktalardan biri olan Karagöl, hafta sonları fotoğrafçılar, doğaseverler ve piknikçilerin uğrak noktası haline geldi.

-"Karagöl bu mevsimde bir doğa harikası"

Karagöl'ü ziyaret eden Kuzey Ankara Motorcuları grubundan Ferhat Poyraz, arkadaşlarıyla doğanın keyfini çıkardıklarını belirterek, "Grubumuzla birlikte kahvaltı yapmak için geldik. 87 kişilik kalabalık bir grubuz, sık sık böyle etkinlikler düzenliyoruz. Karagöl'e tam bu mevsimde gelinir, çünkü yaprak dökümüyle birlikte harika bir görsel oluşuyor. Burası gerçekten kaçırılmayacak bir doğa nimeti." dedi.

Motorcu grubunun üyelerinden Berkehan Bayram ise, Karagöl yolunun motosiklet tutkunları için özel bir deneyim sunduğunu ifade ederek, "Karagöl'e motorla gelmek tam bir özgürlük. Virajları seviyoruz, dikkatli kullanıldığında bu yollar çok keyifli. Sonbaharda burası görülmesi gereken bir yer." diye konuştu.

-"Doğası, havası ve yeşilliğiyle muhteşem"

Ziyaretçilerden Hatun Boz, Karagöl'ün doğasından çok etkilendiğini söyleyerek, "Çok güzel bir yermiş, memnun kaldık." dedi.

Buğra Boz ise, ailesiyle Karagöl'de güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, "Çocuklarla, annelerle birlikte geldik. Havası, çevresi, doğası çok güzel. Gerçekten görülmeye değer bir yer." ifadelerini kullandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye gelen çok sayıda ziyaretçi, göl çevresinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti ve mesire alanlarında piknik yaparak sonbaharın tadını çıkardı.

Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle otoparklar dolarken, bazı vatandaşlar araçlarını Karagöl–Çubuk grup yolu kenarına park ederek bölgeye yürüyerek ulaştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
500
