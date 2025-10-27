Haberler

Karagöl Tabiat Parkı'nda Sonbahar Görsel Şöleni

Karagöl Tabiat Parkı'nda Sonbahar Görsel Şöleni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Hafta sonları artan ilgiyle doğaseverler göl çevresinde yürüyüş yapıp piknik yaparak bu güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Ankara'da sonbahar renklerinin hakim olduğu Karagöl Tabiat Parkı'nda, görsel şölen yaşanıyor.

Çubuk ile Kızılcahamam ilçeleri arasında, Kavak ve Yıldırım dağlarının eteklerinde yer alan ve içerisindeki 1600 rakımlı krater gölü Karagöl'den adını alan tabiat parkı, çam, meşe, söğüt, ıhlamur ve dağ kavağı ağaçlarının sarı, yeşil ve kızıl tonlarıyla kaplandı.

Sonbahar renklerine bürünen Karagöl, özellikle hafta sonları artan ziyaretçi sayısıyla dikkati çekiyor. Göl çevresinde yürüyüş yapan, fotoğraf çeken ve piknik yapan doğaseverler, bölgenin "renklerin senfonisi" olarak adlandırılan manzarasının keyfini çıkarıyor.

Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen doğa etkinliği kapsamında, Kadın El İşleri Atölyesi kursiyerleri de Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın tadını çıkardı. Yaklaşık 70 kadının yer aldığı gezi programında, katılımcılar doğayla iç içe bir gün geçirip bol bol fotoğraf çekti.

Kursiyerlerden Züleyha Esen, Karagöl'ün doğasının büyüleyici olduğunu belirterek, "Bugün burada piknik yapıyoruz, gezeceğiz. Böyle güzel bir imkan sağladığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Renkler harika, hava çok güzel, muhteşem bir yer." dedi.

Hatice Esim ise "Karagöl'ün sonbaharda canlanan doğasını izlemek harika." ifadesini kullandı.

Melek Orun da Karagöl'ü ilk kez ziyaret ettiğini dile getirerek, "20 yıldır Çubuk'ta yaşıyorum ama buraya ilk defa geldim. Sosyal medyada gördüğümden çok daha güzelmiş. Gerçek bir doğa harikası. Herkese tavsiye ediyorum. Kursumuzdan da çok memnunuz, bu etkinlik sayesinde doğayla iç içe bir gün geçirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
İç savaşın yaşandığı Sudan'dan katliam görüntüleri! Cesetler yan yana dizildi

İç savaşın yaşandığı ülkeden katliam görüntüleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fener taraftarının sesi olan minik! Saran sitemine kayıtsız kalamadı
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
3. Lig'de olay! Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar

Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?

İsrail, Gazze'de Türkiye'yi neden istemiyor? Baklayı sonunda çıkardı
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fener taraftarının sesi olan minik! Saran sitemine kayıtsız kalamadı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Yavruları 25 milyon dolar kazandıran efsane tay Türkiye'ye getirildi

Yavruları 25 milyon dolar kazandıran efsane tay Türkiye'DE
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.