Haberler

Karagöl'e mevsimin ilk karı yağdı

Karagöl'e mevsimin ilk karı yağdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, mevsimin ilk kar yağışını alarak ziyaretçilere eşsiz bir kış manzarası sundu. Doğaseverler karla kaplanan alanda yürüyüş yaparken, bazıları mangal keyfiyle karın tadını çıkardı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Kavak ve Yıldırım Dağları eteklerinde yer alan 1600 rakımlı Karagöl'de, kar yağışıyla ağaçlar karla kaplanırken, göl çevresinde oluşan beyaz örtü ziyaretçilere eşsiz bir manzara sundu.

Kimi doğaseverler göl çevresinde karda yürüyüş yaparken, kimileri de beyaz manzaranın tadını çıkararak bol bol fotoğraf çekti.

Ailesiyle bölgeye gelen bazı ziyaretçiler ise soğuk havaya aldırmadan karda mangal yaparak keyifli vakit geçirdi. Çocuklar kar topu oynarken, fotoğrafçılar Karagöl'ün kış güzelliğini görüntülemeye çalıştı.

"Karagöl dört mevsim güzel ama kışın bambaşka"

Yaklaşık 15 kişilik bir grupla bölgede kamp yapan Ali Armutçu, Karagöl'ün her mevsim güzel olduğunu ancak kışın oluşan sessizlik, beyaz örtü ve göl manzarasının bambaşka bir atmosfer sunduğunu belirtti.

Kar yağışıyla bölgeyi ziyarete geldiğini anlatan Can Haydar da Karagöl'ün şehir merkezine yakın olması nedeniyle kışın da doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında bulunduğunu ifade etti.

Yetkililer ise Karagöl çevresinde kar yağışının aralıklarla devam ettiğini, bölgeye gidecek ziyaretçilere yol durumunu kontrol etmeleri ve uygun ekipman kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nkunku takımını tek başına sırtladı

F.Bahçe ve G.Saray'la anılması yetti! Tek başına şov yaptı
Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
Bakan Bolat'tan asgari ücret fırsatçılarına net uyarı

Bakan Bolat açık açık uyardı! Bunu yapanlar şimdi yandı
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında
Katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer o gün izinliymiş

Katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer o gün izinliymiş