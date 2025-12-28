Karagöl'e mevsimin ilk karı yağdı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Kavak ve Yıldırım Dağları eteklerinde yer alan 1600 rakımlı Karagöl'de, kar yağışıyla ağaçlar karla kaplanırken, göl çevresinde oluşan beyaz örtü ziyaretçilere eşsiz bir manzara sundu.

Kimi doğaseverler göl çevresinde karda yürüyüş yaparken, kimileri de beyaz manzaranın tadını çıkararak bol bol fotoğraf çekti.

Ailesiyle bölgeye gelen bazı ziyaretçiler ise soğuk havaya aldırmadan karda mangal yaparak keyifli vakit geçirdi. Çocuklar kar topu oynarken, fotoğrafçılar Karagöl'ün kış güzelliğini görüntülemeye çalıştı.

"Karagöl dört mevsim güzel ama kışın bambaşka"

Yaklaşık 15 kişilik bir grupla bölgede kamp yapan Ali Armutçu, Karagöl'ün her mevsim güzel olduğunu ancak kışın oluşan sessizlik, beyaz örtü ve göl manzarasının bambaşka bir atmosfer sunduğunu belirtti.

Kar yağışıyla bölgeyi ziyarete geldiğini anlatan Can Haydar da Karagöl'ün şehir merkezine yakın olması nedeniyle kışın da doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında bulunduğunu ifade etti.

Yetkililer ise Karagöl çevresinde kar yağışının aralıklarla devam ettiğini, bölgeye gidecek ziyaretçilere yol durumunu kontrol etmeleri ve uygun ekipman kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.