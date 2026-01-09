Haberler

Çubuk Karagöl Tabiat Parkı'ndaki göl dondu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'ndaki göl, hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi sonucu dondu. Park, karla kaplı ağaçlarla birlikte beyaza bürünüp, kar manzarasını görmek isteyen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı içerisinde yer alan göl dondu.

Çubuk ile Kızılcahamam ilçeleri arasında, Kavak ve Yıldırım dağlarının eteklerinde yer alan ve adını 1600 rakımdaki krater gölünden alan Karagöl Tabiat Parkı, beyaza büründü. Parkta bulunan çam, meşe, söğüt, ıhlamur ve dağ kavağı ağaçları karla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi sonucu tabiat parkındaki göl dondu.

Kar manzarasını görmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tabiat parkında ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektiriyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var