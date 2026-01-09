Çubuk Karagöl Tabiat Parkı'ndaki göl dondu

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı içerisinde yer alan göl dondu.

Çubuk ile Kızılcahamam ilçeleri arasında, Kavak ve Yıldırım dağlarının eteklerinde yer alan ve adını 1600 rakımdaki krater gölünden alan Karagöl Tabiat Parkı, beyaza büründü. Parkta bulunan çam, meşe, söğüt, ıhlamur ve dağ kavağı ağaçları karla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi sonucu tabiat parkındaki göl dondu.

Kar manzarasını görmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tabiat parkında ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektiriyor.