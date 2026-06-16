Haberler

Çubuk Karagöl Tabiat Parkı, doğanın tonları eşliğinde ziyaretçilerini ağırlıyor

Çubuk Karagöl Tabiat Parkı, doğanın tonları eşliğinde ziyaretçilerini ağırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, yeşil doğası ve göl manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kamp ve günübirlik geziler için ideal olan park, şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlere huzur sunuyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, yeşilin tonları ile gölün ahenginin oluşturduğu doğa manzaralarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Tabiat Parkı, çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçlarıyla çevrili eşsiz doğasıyla doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Karagöl çevresindeki vadiler, ormanlık alanlar ve zengin bitki örtüsü de fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Günübirlik ziyaretlerin yanı sıra kamp yapmak isteyenlere de imkan sunan tabiat parkı, temiz havası ve sakin atmosferiyle şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlardan ilgi görüyor.

Ziyaretçilerden İrfan Oruç, AA muhabirine, Karagöl'ü ailesiyle ziyaret ettiğini, bölgenin doğal güzelliğinden etkilendiğini söyledi.

Daha önce de Karagöl'e geldiğini aktaran Oruç, "Mamak'ın Kayaş semtinden geliyoruz. Burası gerçekten doğa harikası. İkinci kez geliyorum ve her gelişimde ayrı bir güzellik görüyorum. Herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer." dedi.

Nurullah Gencer de Karagöl'ün beklentilerinin üzerinde bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, doğanın korunmasının önemine dikkati çekti.

Ailesiyle sık sık bölgeyi ziyaret ettiğini anlatan Gencer, "Mamak ilçesinden geliyoruz ancak aslen Çubukluyuz. Karagöl, muhteşem bir doğaya sahip. Buraya gelen herkesin çevreyi temiz tutması gerekiyor. Biz zaman zaman çevredeki çöpleri de topluyoruz. Doğayı koruyarak bu güzelliklerin tadını çıkarmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu

Ece İrtem'le ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı

Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

TRT faturayı kesti! Bir anlık dalgınlığı çok pahalıya patladı
TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı

TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

Onu daha önce böyle görmediniz! Sarılıp ağladı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı

G7'de inanılmaz anlar! Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandılar
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil

Kılıçdaroğlu cephesinden cezaevindeki İmamoğlu'na ağır darbe