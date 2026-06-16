Çubuk Karagöl Tabiat Parkı, doğanın tonları eşliğinde ziyaretçilerini ağırlıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, yeşilin tonları ile gölün ahenginin oluşturduğu doğa manzaralarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Tabiat Parkı, çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçlarıyla çevrili eşsiz doğasıyla doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Karagöl çevresindeki vadiler, ormanlık alanlar ve zengin bitki örtüsü de fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Günübirlik ziyaretlerin yanı sıra kamp yapmak isteyenlere de imkan sunan tabiat parkı, temiz havası ve sakin atmosferiyle şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlardan ilgi görüyor.

Ziyaretçilerden İrfan Oruç, AA muhabirine, Karagöl'ü ailesiyle ziyaret ettiğini, bölgenin doğal güzelliğinden etkilendiğini söyledi.

Daha önce de Karagöl'e geldiğini aktaran Oruç, "Mamak'ın Kayaş semtinden geliyoruz. Burası gerçekten doğa harikası. İkinci kez geliyorum ve her gelişimde ayrı bir güzellik görüyorum. Herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer." dedi.

Nurullah Gencer de Karagöl'ün beklentilerinin üzerinde bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, doğanın korunmasının önemine dikkati çekti.

Ailesiyle sık sık bölgeyi ziyaret ettiğini anlatan Gencer, "Mamak ilçesinden geliyoruz ancak aslen Çubukluyuz. Karagöl, muhteşem bir doğaya sahip. Buraya gelen herkesin çevreyi temiz tutması gerekiyor. Biz zaman zaman çevredeki çöpleri de topluyoruz. Doğayı koruyarak bu güzelliklerin tadını çıkarmalıyız." diye konuştu.