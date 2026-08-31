İğneada'da Yeni Sezon Öncesi Bereket Duası

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçılar, yarın başlayacak yeni av sezonu öncesi düzenlenen törende bereketli bir sezon için dua etti.

Av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesi İğneada Belediyesi ile Su Ürünleri Kooperatifi tarafından limanda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, bereketli bir sezon geçirilmesi için dua edildi.

Törende konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye'nin su ürünleri üretiminde önemli bir konuma ulaştığını söyledi.

Geçen yıl Türkiye'nin su ürünleri üretiminde 1 milyon 20 bin tonla rekor kırıldığını ifade eden Turan, "Bugün geldiğimiz noktada ülkemiz, su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da ikinci, dünyada ise 17'nci sırada yer almaktadır." dedi.

Kırklareli'nin 60 kilometrelik Karadeniz kıyı şeridiyle verimli bir balıkçılık potansiyeline sahip olduğunu anlatan Turan, il genelinde 174 balıkçı teknesinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Kentte balıkçılık faaliyetlerinin her geçen gün geliştiğini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"2025 - 2026 avcılık sezonunda ilimizde toplam 16 milyon 888 bin 590 kilogram su ürünü karaya çıkarılmıştır. Bölgemizde son yıllarda özellikle hamside önemli bir bolluk yaşanmaktadır. Geçtiğimiz sezon ilimizde toplam 15 milyon 904 bin 770 kilogram hamsi avcılığı gerçekleştirilmiş, bu miktar ülkemizde gerçekleştirilen toplam hamsi avcılığının yaklaşık yüzde 14'üne karşılık gelmiştir."

Turan, 2026 yılında ildeki 111 balıkçıya toplam 1 milyon 236 bin 300 lira destekleme ödemesi yapıldığını aktardı.

Sürdürülebilir balıkçılığın önemine değinen Turan, "Bugünün balığını avlarken, yarının balığını tüketmemeliyiz. Temel politikamız, koruma kullanma dengesini gözeten, planlı ve sürdürülebilir balıkçılıktır." ifadelerini kullandı.

İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem de İğneada'da vatandaşların en büyük geçim kaynağının balıkçılık olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından Kırklareli Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Daha sonra vatandaşlara ekmek arası hamsi ikram edildi.

Kaynak: AA