KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul hayatını kaybetti

Güncelleme:
KTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul, Türkiye Fizik Ödülü'ne layık görülmüş birçok bilim insanı yetiştirmiş önemli bir akademisyendi. Cenazesi Çarşıbaşı'nda defnedilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul, vefat etti.

Rektörlükten yapılan açıklamada, "Türkiye Fizik Ödülü'ne layık görülen, onlarca bilim insanı yetiştiren, çok sayıda uluslararası proje ve işbirliğine imza atan, dünya çapında çok değerli akademisyenimiz Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul'u kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ertuğrul'un cenazenin, Çarşıbaşı ilçesinde defnedileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
