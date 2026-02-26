KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul hayatını kaybetti

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul, vefat etti.

Rektörlükten yapılan açıklamada, "Türkiye Fizik Ödülü'ne layık görülen, onlarca bilim insanı yetiştiren, çok sayıda uluslararası proje ve işbirliğine imza atan, dünya çapında çok değerli akademisyenimiz Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul'u kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ertuğrul'un cenazenin, Çarşıbaşı ilçesinde defnedileceği kaydedildi.