Karadeniz İçin Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuvvetli yağış ve fırtına olacağı uyarısında bulundu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ayrıca rüzgarın belirli bölgelerde 9 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Giresun kıyıları ve Trabzon'un batı kıyıları, sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de rüzgarın, günün ilk saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun, sabah saatlerinden sonra Giresun ve Hopa kıyılarında, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, doğusunda ise 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, sabah saatlerinden sonra Samsun ve Ordu'da, öğle saatlerinden sonra ise genel etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
