Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol çöktü - Haberler

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Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol çöktü

İhlas Haber Ajansı - Enes Bektaş - Güncel
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Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol, sağanak yağış sonrasında tamamen çöktü. Drone ile çekilen görüntüler bilançoyu gözler önüne serdi. Bölgede yaşayan bir vatandaş ise "Geçen sene aynı noktada meydana gelen çökmede ekipler, bu bölgeye geldiler. Taş duvar ördüler. Örülen taş duvara rağmen yeniden çöktü. Buranın zemininin yapılmasında bir hata var." şeklinde konuştu.

İSTANBUL (İHA) - Düzce'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışı ile birlikte Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yolda geçtiğimiz ay çatlaklıklar meydana geldi. Çatlaklık sebebi ile karayolları ekiplerince yol tek şeritli trafiğe kapatıldı. Diğer şeritten trafik verilirken, Edilli mevkiindeki kısım tamamen çöktü. Derin yarıkların oluştuğu bölgede asfalt kağıt gibi yırtıldı. Bölge drone ile görüntülendi.

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol çöktü

"GEÇEN SENE AYNI NOKTADAN ÇÖKTÜ"

Yolun daha önce de çöktüğünü, bu sefer ciddi olduğunu ifade eden Hasan Parlak., "Ben Kalkın Köyü'nde oturuyorum. Yolun bir kısmı geçen seneden çökmüştü. Kar yağışı sonrasında burada heyelan meydana geldi. Geçen sene aynı noktada meydana gelen çökmede ekipler, bu bölgeye geldiler. Taş duvar ördüler. Örülen taş duvara rağmen yeniden çöktü. Buranın zemininin yapılmasında bir hata var. Her sene burada çökme meydana geliyor. Bu sene daha fazla çöktü. Geçen sene çökme meydana gediğinde tek şeritten çalışıyordu. Geldiler yaptılar ama yeterli olmadı. Bu defa yaşanan çökmede yol tamamen kapandı. Yolun diğer tarafındaki köylerde kalan vatandaşların hepsi şu anda mağdur" dedi.

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol çöktü

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN BÖLGEYE GİRMESİ YASAKLANDI

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Karasu istikametine gidecek ağır tonajlı araçların trafiği kullanmalarına izin verilmezken, diğer araçlar için köy yollarından ulaşım sağlanıyor.

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

Karadeniz, İstanbul, Düzce, kar, Güncel, Haberler

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