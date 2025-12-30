Haberler

Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

D-010 kara yolunda Karadeniz Ereğli yönüne giden E.A. (35) idaresindeki 34 HM 5052 plakalı otomobil, Kepez Mahallesi polis noktası mevkisinde hatalı dönüş yaptığı iddia edilen A.Ö'nün (23) kullandığı 34 EDR 515 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan C.Ö. (46), A.L.A. (9), Y.Ö. (65), K.Ö. (60) ve N.Ö.A. (37) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Karadeniz Ereğli istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
500

