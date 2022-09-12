Karadeniz'de yeni eğitim öğretim yılı başladı

Trabzon, Bayburt, Ordu, Artvin, Rize ve Giresun'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.

Trabzon, Bayburt, Ordu, Artvin, Rize ve Giresun'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.

Trabzon il merkezi ve ilçelerindeki 630 okulda 145 bin 911 öğrenci, sabah saatlerinde ders zilinin çalmasıyla yaz tatili sonrası yeni eğitim öğretim yılına başladı.

12 bin 90 öğretmenin görev yapacağı 2022-2023 eğitim öğretim yılında ayrıca 18 ilçedeki 351 okulun bakım ve onarım çalışması yapıldığı öğrenildi.

Bu arada, İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Bayburt

Bayburt'ta yeni eğitim ve öğretim döneminde 138 okulda 1022 öğretmen eşliğinde 14 bin 103 öğrenci, ders başı gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında Vali Cüneyt Epcim ile İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, 21 Şubat Kurtuluş İlkokulu'nu ziyaret etti.

Vali Epcim, konuşmasında, eğitimin önemine dikkati çekerek, öğrencilere başarı diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Güney ise öğrencilerin daha sağlıklı ortamda eğitim alabilmesi için yaz boyunca gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Ordu

Ordu'da 575 okulda yaklaşık 123 bin öğrenci ile yaklaşık 11 bin öğretmen yeni eğitim ve öğretim dönemine başlamanın heyecanını yaşadı.

Etkinlikler kapsamında Altınordu ilçesindeki Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törende, Vali Tuncay Sonel, yaptığı konuşmasında öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'da "Eğitim; hikmeti, hakikati ve güzel olanı aramak maksadıyla yapılan bir yolculuktur. Bu kıymetli yolculukta cennet ülkemizin aydınlık yarınlarının, aziz milletimizin istikbalinin emanet edileceği çocuklarımızın ilim deryasına kulaç atacağı yeni bir eğitim öğretim yılını daha karşılamaktayız." dedi.

Törene, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Metin Çakır, ilçe belediye başkaları, kaymakamlar ve öğrencilerin velilileri katıldı.

Artvin

Artvin'de yeni 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarında ders başı yaptı.

İl genelindeki 237 eğitim kurumunda 24 bin 832 öğrenci ve bin 941 öğretmen yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile Atatürk Ortaokulu'na ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Acar, milli eğitim camiası olarak yeni eğitim öğretim yılana hem öğretmen ve idari kadrolarıyla hem de fiziki koşulları iyileştirilen okullarla hazır bir şekilde başladıklarını kaydetti.

Artvin'de yeni okul türlerinin de hizmete açıldığını kaydeden Acar, "Geçen yıl spor lisemizi açmıştık, bu yıl güzel sanatlar lisemizi ve Hopa'da bilim sanat merkezimizi hizmete açtık. Bugün eksiksiz olarak tüm okullarımızda ders başı yaptık."dedi.

Okul öncesinde yüzde yüz okullaşmayı amaçladıklarını kaydeden Acar, "İlk ve orta öğretimde de geçmiş yıllardaki başarı çıtasını daha da artırarak yaklaşık 2 bin öğretmen arkadaşımızla tüm zamanımızı, emeğimizi, öğrencilerimize harcayarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Vali Doruk ve Acar daha sonra sınıfları gezerek öğrencilere ders ve kaynak kitaplarının dağıtımını yaptı.

Rize

Rize'de yeni eğitim ve öğretim dönemi başladı. 199 okulda 4 bin 636 öğretmen eşliğinde yaklaşık 55 bin 240 öğrenci, yaz tatilinin ardından ders başı yaptı.

Rize Valisi Kemal Çeber, yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle yayınladığı mesajında, uzun bir aranın ardından yeni bir eğitim ve öğretim dönemine başlıyor olmanın sevincini ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Dünyanın hızla gelişip dönüşürken iyi yetişmiş insan gücü ve bunu sağlayan kaliteli eğitim ihtiyacının da daha bir önem kazandığını kaydeden Çeber, "Eğitim ve öğretimdeki en önemli hedefimiz çocuklarımızı bilimsel ve teknolojik donanımların yanında milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerle bezenmiş olarak yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

Giresun

Giresun'da okul öncesinde 6 bin, ilkokullarda 18 bin 500, orta okullarda 20 bin ve liselerde 22 bin 500 olmak üzere örgün eğitimde 65 bin 500 öğrenci yeni eğitim yılına başladı.

Vali Enver Ünlü, Yeşilgiresun İlkokulu'nda organize edilen İlköğretim Haftası programında yaptığı konuşmada, gençleri vatanına, bayrağına, Cumhuriyetine bağlı, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, insanı değerleri benimseyen bireyler olarak yetiştirmenin en büyük hedef ve arzuları olduğunu söyledi.

Okulun dört duvarla çevrilmiş, içerisinde öğrenci ve öğretmenlerin yer aldığı binalardan ibaret olmadığının altını çizen Ünlü, şunları kaydetti:

"Okul aynı zamanda bir milletin hafızasıdır, tarihidir, kimliğidir, geçmişidir ve aydınlık geleceğidir. Böylesine önemli bir kurumun sorumluluğu çok önemli, aynı zamanda kutsaldır. Bu bilinçle hareket etmek hepimizin görevidir. Bizim milletimize karşı en büyük sorumluluğumuz eğitim öğretim hizmeti için yaptığımız çalışmalardır. Bu sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirebilirsek işte o zaman vicdanen de rahat olur, elimizdeki kutsal bayrağı daha yükseklere taşımaları için gelecek nesillere huzur içerisinde devredebiliriz."

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ise okulların bahçelerinin çiçek açtığı, rengarenk, sokakların cıvıl cıvıl olduğu bir gün yaşandığını ifade ederek, "Ülkemizin onlara ihtiyacı var genç beyinlere, gayretlere, yeni keşiflere, yeni ufuklara ihtiyacımız var. Biz gelecek nesillerden daha çok umutluyuz, donanımlarına, yeteneklerine inanıyoruz. Bu yeni öğretim yılının çocuklarımız başta olmak üzere ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Öğrencilerin şiirler okuyup halk oyunları gösterilerinin sunduğu program Vali Ünlü'nün ders zilini çalmasıyla sona erdi.

Programa Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunloğlu ile veliler katıldı.