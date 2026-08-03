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Dron Vurulan Gemi Zonguldak'a Çekildi

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Ukrayna açıklarında dron saldırısıyla hasar gören Palau bayraklı AGN Ragnar gemisi, römorkörle Zonguldak açıklarına getirildi. Gemide yangın hasarı görülürken, inceleme sonrası tamir için tersaneye götürülecek.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, UKRAYNA'nın Sulina Kanalı açıklarında dron ile vurulup hasar gören Palau bandıralı kuru yük gemisi AGN Ragnar, römorkör tarafından çekilerek Zonguldak açıklarına getirildi.

Karadeniz'de, Ukrayna'nın Sulina kanalı açıklarında 25 Temmuz'da düzenlenen dron saldırısı ile vurulan Palau bayraklı kuru yük gemisi AGN Ragnar, römorkör tarafından çekilerek Zonguldak açıklarına getirildi. Geminin kaptan köşkü ve yaşam mahallinin bulunduğu bölümün saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle karardığı görüldü. Zonguldak Limanı açığında demirleyen geminin yapılacak incelemesinin ardından tamirinin yapılacağı tersaneye gideceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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