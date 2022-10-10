Karadeniz'de korku dolu anlar! Bir ilçede aynı anda 6 hortum ortaya çıktı
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Kastamonu'da sabah saatlerinde Karadeniz'de çıkan 3 hortumun ardından, Cide ilçesinde de aynı anda 6 hortum oluştu. Denizi saran hortumlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde sabah saatlerinde aynı anda oluşan 3 hortumun ardından, Cide ilçesi açıklarında da Karadeniz'i hortumlar sardı.
AYNI ANDA 6 HORTUM
Cide ilçesi açıklarında aynı anda 6 hortum ortaya çıktı. İlçenin farklı noktalarından görüntülenen dev hortumlar kısa süreli paniğe sebep oldu. Vatandaşlar tarafından görüntülenen hortumlar, bir süre sonra İnebolu ilçesi açıklarına ilerleyerek gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel