Karadeniz Bölgesi'nde Yağışlar Kuraklık Tehlikesini Azalttı

İKLİM değişikliği kaynaklı, yağışların düzensizleştiği Karadeniz Bölgesi'nde, meteorolojik kuraklık haritasında siyah ve kahverengi ile gösterilen alanlar, son dönemde, sel, taşkın ve heyelanlara da yol açan yağışların ardından yeşil ve mavi tonlarına döndü. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Üyesi Prof. Dr. Turgay Dindaroğlu, "Önümüzdeki dönem tekrar kurak bir döneme giriş yapacağız. Yağışlı günler iyi değerlendirilmeli. Baraj ve göletlerin sayısı artırılıp, bunların efektif kullanılması önemli" dedi.

Küresel ısınmayla birlikte yağış rejimindeki değişkenlik, kuraklık tehlikesini de beraberinde getiriyor. Son dönemlerde artan ani ve lokal yağışlar, bölgede sel, taşkın, heyelan ve kaya düşmelerine neden oluyor. Meteorolojik kuraklık haritasında, geçen dönemlerde siyah ve kahverengi ile gösterilen alanlar, son aylarda artan yağışla, yeşil ve mavi tonlara döndü. Verilere göre Karadeniz'de nisan-haziran ayı yağışları, son 63 yılın en yüksek seviyesinde oldu. Yağışlara karşın yine de kuraklık riskinin olduğuna dikkati çeken uzmanlar, yağmurlu günlerin iyi değerlendirilip, kuraklığın olumsuz etkilerini azaltacak planlamaların yapılması gerektiğini söyledi.