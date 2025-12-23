Karadağ, Türk Vatandaşlarına Yönelik Vize Uygulamasını Kaldırıyor

(ANKARA) - Karadağ'da, Ekim ayının son günlerinde yaşanan olayların ardından Türk vatandaşlarına yönelik uygulanmaya başlanan vize uygulaması kaldırıldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ, Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verecek.

