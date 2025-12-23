Haberler

Karadağ, Türk Vatandaşlarına Yönelik Vize Uygulamasını Kaldırıyor

Güncelleme:
Karadağ'da yaşanan olayların ardından Türk vatandaşlarına uygulanan vize zorunluluğu kaldırıldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşları bu hafta itibarıyla vizesiz olarak ülkeye girebilecek.

(ANKARA) - Karadağ'da, Ekim ayının son günlerinde yaşanan olayların ardından Türk vatandaşlarına yönelik uygulanmaya başlanan vize uygulaması kaldırıldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ, Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verecek.

Karadağ, bu yılın ekim ayında Podgoritsa'da yaşanan olayın ardından Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını hayata geçirmişti. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ, Türk vatandaşlarının vizesiz bir şekilde ülkeye girişlerine yeniden izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi.

