Haberler

Antonio Costa: Karadağ, AB Yolunda Önemli Bir Eşik Aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde kritik bir dönüm noktasının geride bırakıldığını açıkladı. Yeni Katılım Antlaşması'nın taslağını hazırlamak üzere bir Çalışma Grubu kurulması kararı, AB'nin genişleme süreci için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde önemli bir aşamanın geride bırakıldığını açıkladı. Costa, Yeni Katılım Antlaşması'nın taslağını hazırlamak üzere Çalışma Grubu kurulmasına yönelik kararın kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Costa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadağ'ı tebrik ediyoruz; bugün, Avrupa Birliği'ne katılımınız yolunda büyük bir adım attık. Yeni Katılım Antlaşması'nın taslağını hazırlamak üzere Çalışma Grubu'nun kurulmasına ilişkin karar, önemli bir dönüm noktasıdır. 2014'ten bu yana ilk kez, AB bir sonraki genişleme süreci için hazırlıklara başlıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

