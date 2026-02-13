Aydın'da uyuşturucu ticareti operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Operasyonda 11 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese operasyon yapıldı.
Adresteki aramada 11 gram metamfetamin, 12 uyuşturucu kullanma aparatı ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
