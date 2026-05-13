Kamyonet ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, kamyonetin TIR'a arkadan çarptığı kazada sürücünün babası Ahmet Dömek (62) öldü, kardeşi Emrah Dömek (40) ağır yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa'nın Karacabey ilçesi, Balıkesir Karayolu Bakırköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Balıkesir istikametine giden Yılmaz Dömek (35) yönetimindeki 16 UC 269 plakalı kamyonet, Tolga S. (28) idaresindeki 34 UU 3178 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyonet savruldu. Yılmaz Dömek'in yaralanmadığı kazada kamyonet içinde bulunan babası Ahmet Dömek ile kardeşi Emrah Dömek ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Dömek'in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olan Emrah Dömek Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı