Bursa'da Trafik Kazasında Bir Genç Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu 15 yaşındaki Furkan Altın hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa-Balıkesir kara yolu Bakırköy Kavşağı'nda meydana geldi. Balıkesir'den Bursa yönüne giden Süleyman Z. (51) idaresindeki 10 AIY 922 plakalı otomobil, Mustafa K.'nin (28) kullandığı 16 FR 542 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, 10 AIY 922 plakalı araçtaki Furkan Altın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Süleyman Z., ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.