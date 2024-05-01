Karacabey'de çalınan su motoru bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Ovaesemen Mahallesi'nde bir çiftçiye ait çalınan su motoru, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bulundu.

Çiftçi Fethi Atay'a (68) ait su motorunun çalınmasının ardından araştırma yapan JASAT ekipleri, motorun 16 HDT 69 plakalı aracın kasasına konularak götürüldüğünü tespit etti.

Emanet araçla hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.A. (22) ve Ş.A. (18) çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A. (18) ve E.Ç. (17) hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Ovaesemenli çiftçi Fethi Atay, çalınan su motorunu bularak kendisine teslim eden JASAT ekiplerine ve İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ekim sezonunun başlamasıyla tarlalarda yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı devriyelerini sıklaştırdığı bildirildi.