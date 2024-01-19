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Karacabey'de 31 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.Ç. (35), yakalandı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.Ç. (35), yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 'hırsızlık' suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari U.Ç. isimli hükümlü, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. U.Ç., adli makamlardaki işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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