Arnavutköy Belediyesinden Karaburun Sahili'ne dalgakıran projesi

Arnavutköy Belediyesinin Karaburun Sahili'nde hayata geçireceği dalgakıran projesiyle hem balıkçılık faaliyetleri desteklenecek hem dalga enerjisinden elektrik üretilecek hem de sahile yeni rekreasyon alanları kazandırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karaburun sahil şeridini doğal yapısıyla korurken, sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirecek kapsamlı bir proje hayata geçiriliyor.

Karaburun Kıyı Koruma Yapıları Projesi kapsamında ölçüm ve teknik çalışmalar başlarken, proje tamamlandığında Karaburun sahili daha güvenli, daha düzenli ve çok yönlü bir kıyı kullanımına kavuşacak.

Proje ile Karaburun sahil şeridi boyunca ayrık nizamda 5 dalgakıran inşa edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda dördü 227 metre, biri 241 metre olmak üzere yaklaşık 1150 metre uzunluğunda kıyı koruma yapısı projelendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından daha önce inşa edilen mahmuz ve dalgakıranlarla uyumlu şekilde tasarlanan projede, mevcut sahilde bulunan ve yarım kalan mahmuz yapılarının kaldırılması da öngörülüyor. Böylece sahil şeridinde daha sağlıklı, düzenli ve güvenli bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Balıkçılar için daha güvenli alanlar yapılacak

Proje, Karaburun'da geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar için de önemli kazanımlar sunuyor. Ayrık dalgakıranlar sayesinde deniz yüzeyindeki sert dalga hareketlerinin azaltılması sağlanacak, balıkçı teknelerinin kıyıya yaklaşması ve manevra yapması kolaylaşacak.

Aynı zamanda dalgakıranların oluşturacağı daha sakin su alanlarının, balık popülasyonları için doğal bir yaşam ve barınma ortamı oluşturması, amatör ve profesyonel balıkçılık faaliyetlerinin daha güvenli ve verimli sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Dalgakıranlardan elektrik üretilecek

Ayrık nizamda inşa edilecek dalgakıranlar ile yenilenebilir enerji üretimi yapılacak. Dalgakıranlar üzerine yerleştirilecek dalga enerjisi elektrik santralleri ile denizin gücü temiz enerjiye dönüştürülecek.

Projede öne çıkan bir diğer unsur ise orta dalgakıran üzerinde planlanan kapsamlı rekreasyon alanı olacak. Diğer dalgakıranlara göre daha geniş tasarlanan ve 41 metre eninde projelendirilen orta dalgakırana, karadan yaklaşık 100 metrelik bir köprü ile ulaşılması hedefleniyor.

Bu alanda seyir terasları, balık tutma alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, oyun grupları, spor alanları ve satış noktaları gibi birçok sosyal fonksiyon yer alacak.

"Karaburun, yılın her döneminde yaşayan bir turizm cazibe merkezine dönüşecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, çalışmanın sahil bandını baştan sona kapsayan planlı bir dönüşüm olduğunu belirtti.

Dalgakıran projesiyle Karaburun sahilinin millet bahçesi, yürüyüş yolları ve mavi bayraklı plaj ile entegre edileceğini kaydeden Candaroğlu, "Denizi, yeşili ve sosyal yaşamı birlikte ele alan bu projeyle Karaburun sahilimiz yalnızca yaz aylarında kullanılan bir alan olmaktan çıkacak, yılın her döneminde yaşayan bir turizm cazibe merkezine dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Candaroğlu, projeyle birlikte balıkçı barınağında yaşanan kumlaşma sorununun giderileceğini ve balıkçılar için daha güvenli çalışma alanları oluşturulacağını, dalgakıranlar üzerinde planlanan dalga enerjisi uygulamalarıyla da yenilenebilir enerji üretiminin hedeflendiğini kaydetti.

Karaburun'da millet bahçesinin ikinci ve üçüncü etap çalışmalarının sürdüğünü anımsatan Candaroğlu, Tayakadın'dan Karaburun ve Yeniköy sahiline uzanacak yaklaşık 9,5 kilometrelik bağlantı yolunun tamamlanmasıyla İstanbul Havalimanı'ndan Mavi Bayraklı plaja yaklaşık 9 dakikada ulaşım sağlanacağını ifade etti.