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Karaburun Açıklarında 41 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Karaburun Açıklarında 41 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 20'si çocuk 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 20'si çocuk 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine ekip sevk edildi.

Sürüklenen lastik bottaki 20'si çocuk 41 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

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