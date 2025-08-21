Karaburun Açıklarında 36 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
İzmir'in Karaburun açıklarında batmak üzere olan bir lastik bottaki 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 16'sı çocuk olan göçmenler, kurtarılma anlarını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 08.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında, su alarak batma tehlikesi geçiren fiber karinalı lastik bottaki kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, batmak üzere olan fiber karinalı lastik bottaki 16'sı çocuk, 36 kaçak göçmeni kurtardı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan kaçak göçmenlerin kurtarıldığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde göçmenlerin bottaki suları elleriyle boşaltmaya çalıştıkları, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaştığını görünce de panikle bağırarak yardım istedikleri anlar yer aldı. Batmak üzere olan lastik bottan önce çocuklar ardından da diğerleri tahliye edildi.
Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.