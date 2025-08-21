Karaburun Açıklarında 36 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

İZMİR'in Karaburun açıklarında batmak üzere olan fiber karinalı lastik bottaki 16'sı çocuk, 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin kurtarıldığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 08.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında, su alarak batma tehlikesi geçiren fiber karinalı lastik bottaki kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, batmak üzere olan fiber karinalı lastik bottaki 16'sı çocuk, 36 kaçak göçmeni kurtardı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaçak göçmenlerin kurtarıldığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde göçmenlerin bottaki suları elleriyle boşaltmaya çalıştıkları, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaştığını görünce de panikle bağırarak yardım istedikleri anlar yer aldı. Batmak üzere olan lastik bottan önce çocuklar ardından da diğerleri tahliye edildi.

Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.