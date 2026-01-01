Haberler

Karabük, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da kardan kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te yoğun kar yağışı sonucu kapanan köy yollarından 226'sı açıldı. Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da ise yol açma çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kesintisiz ulaşım için yoğun mesai harcıyor.

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından 226'sı açıldı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da 147 yolu açma çalışmaları sürüyor.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 278 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Valilik koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 226 köy yolunun ulaşıma açıldığı bildirilen açıklamada, kırsalda ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi için ekiplerin gece gündüz görev yapmaya devam ettiği kaydedildi.

Zonguldak'ta da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkezde 8, Kozlu'da 9, Alaplı'da 19, Çaycuma'da 3, Karadeniz Ereğli'de 21, Gökçebey'de 1 olmak üzere 61 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce'de ise sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışın ardından kapanan 50 köy yolunda tekrar ulaşımın sağlanması için çalışma yapılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, 188 personel ve 75 araçla kar küreme ve tuzlama işlemleri gerçekleştiriyor.

Sakarya'da Geyve, Akyazı, Kocaali, Hendek ve Taraklı'da 36 farklı grup yolunda Büyükşehir Belediyesi ekipleri 49 araç ve 98 kişilik personelle yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Etkili olan kar yağışı sonrası kent genelinde ulaşımda aksamaların önüne geçmek için yoğun bir mesai yürüten Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekipleri, 36 mahalle yolunda kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini eş zamanlı yürütüyor.

Ekipler, kar yağışının etkisini artırdığı Geyve, Kocaali, Hendek ve Akyazı ilçeleri başta olmak üzere yüksek rakımlı ve kırsal bölgelerde aralıksız çalışıyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak