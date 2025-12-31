Karabük'te yılbaşı denetimleri yapıldı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yılbaşı önlemlerini inceledi.

Vali Yavuz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ile yeni yıl öncesi kentin çeşitli bölgelerindeki kontrol noktalarını ziyaret etti.

İlk olarak Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Yavuz, daha sonra Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel ve itfaiye ekipleriyle görüştü.

Safranpark jandarma uygulama noktasına ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne giden Yavuz, personelin yeni yılını kutladı, görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretlerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nde açıklama yapan Yavuz, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini temenni etti.

Yavuz, il genelinde son günlerde yoğun kar yağışı yaşandığını hatırlatarak, bu süreçte fedakarca çalışan tüm kurum personeline teşekkür etti.

Emniyet ve jandarma teşkilatı olarak bu akşam ve yarın 806 personel ve 103 araçla sahada olacaklarını belirten Yavuz, vatandaşların huzurlu ve güvenli yeni yıl geçirmesi için tedbirleri planladıklarını ve uygulamaya koyduklarını kaydetti.

Kar yağışından kaynaklanan ulaşımda sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Yavuz, "278 köyümüzde İl Özel İdaremiz yaklaşık 44 ekip ve 142 personelle sahada ulaşımın normale dönmesiyle ilgili çalışmalarını yürütüyor. Az önce aldığımız bilgiye göre şu anda 169 köyümüzün yolu açılarak vatandaşlarımızın ulaşımı sağlanmış oldu." dedi.

Yavuz, kar yağışıyla elektrik enerjisinde kesintiler ve arızalar meydana geldiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hem Karabük'teki ekiplerimiz hem çevre illerden özellikle Ankara'dan takviyeyle şu anda enerji şirketimiz 79 ekip ve 172 personelle sahada arızalara müdahale ediyorlar. İnşallah bugün ilerleyen saatlerde bu arızaların birçoğunu gidermiş oluruz ve vatandaşlarımıza yeni yılda onları elektriksiz bırakmamış oluruz. AFAD İl Müdürlüğümüz, özellikle de arama kurtarma personellerimiz ilk andan itibaren sahada olmaya gayret ediyorlar. Gelen ihbarları değerlendiriyorlar. Şu ana kadar 102 arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi. Herhangi can kaybı ve yaralımızın olmaması sevindirici."