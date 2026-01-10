Haberler

Karabük'te 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecilerle bir araya geldi ve onlara başarılar diledi. Yavuz, aynı zamanda Adana Valiliğine atanarak basın mensuplarına veda etti.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda gazetecilerle buluştu.

Karabük Valiliğince Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda Vali Yavuz, basın mensuplarının gününü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Adana Valiliğine atanan Yavuz, programda basın mensuplarına veda etti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
