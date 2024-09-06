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Karabük Valiliği, KARDEMİR ile Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü İmzaladı

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Karabük Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) arasında mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında öğrencilere eğitim ve staj imkanları, burs desteği ve istihdam önceliği sağlanacak.

Karabük Valiliğinin koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) arasında mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Vali Mustafa Yavuz, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, KARDEMİR Yönetim Kurulu üyeleri Kamil Güleç ve Hacı Abdullah Kaya, KARDEMİR Genel Müdürü Dursun Ali Yaşacan, KARDEMİR Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Karakuş ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Adnan Cansız katıldı.

Törende konuşan Vali Yavuz, mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkati çekerek sanayi ve eğitimin bir araya gelmesinin Karabük'ün kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti.

Sektörün ihtiyacı olan insan kaynağının yetiştirilmesinin Türkiye ve Karabük için önemli olduğunu dile getiren Yavuz, işbirliğinin öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Yavuz, protokol kapsamında birçok ortak çalışma yapılacağını aktararak, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda öğrencilerimiz KARDEMİR tesislerinde mesleki eğitim ve staj imkanlarından faydalanabilecek, başarılı öğrencilere burs desteği sağlanacak ve mezuniyet sonrası kendilerine istihdamda öncelik verilecek. Ayrıca KARDEMİR tarafından Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası, atölyeleri ve laboratuvarlarının yenilenmesi ve teknolojik altyapısının güçlendirilmesi konusunda destek verilecektir. Bu adımlar ile Karabük'ün mesleki eğitimde öncü iller arasında yer alması hedeflenmekte olup, yapılan bu işbirliği mesleki eğitim kapsamındaki öğrenci ve öğretmenlerimize, sanayi tesislerimize hayırlı olsun."

Yavuz, Karabük'ün geleceği açısından çok önemli olarak gördükleri protokolün hayata geçirilmesinin Valilik olarak yakın takipçisi olacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: AA / Güncel

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