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Karabük Üniversitesinde yeni akademik yıl törenle açıldı

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Karabük Üniversitesinde yeni akademik yıl törenle açıldı
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- Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "15 Temmuz ve Darbeler Tarihi" isimli ilk dersi verdi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 2026-2027 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yeni akademik yılı açılışında, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "15 Temmuz ve Darbeler Tarihi" isimli ilk dersi verdi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın moderatörlüğündeki derste Kahraman, 15 Temmuz'da yaşananlardan bahsetti.

15 Temmuz'un ihtilal teşebbüsü olmadığını belirten Kahraman, "İhtilal, sosyal, hukuki, siyasi ve ekonomik olarak bütün sistemi değiştiren hareketlere denir. Darbe, baştakini, idareciyi değiştiren hareketlere denir. Türkiye'de gerçekleşen 17 darbenin içinde ihtilal yoktur. İhtilal, Türkiye'de 29 Ekim'de Cumhuriyet'in ilanıyla olandır. Padişahlıktan Meclis idaresine geçiyor." dedi.

Kahraman, şunları kaydetti:

"Bana göre 15 Temmuz, Türkiye'nin işgal teşebbüsüdür. Resmen işgal ediliyorduk, Suriye oluyorduk. Büyük tehlike atlattık, Allah korudu bizi. Gücü de yüksekti, 15 Temmuz'daki askeri güç. Allah bizi Suriye'den beter olmaktan kurtardı. Yurtta Sulh Konseyi o bildiriyi gecenin üçünde, dördünde okusaydı, ertesi gün Türkiye'miz bitmişti. Her zaman uyanık olacağız, 15 Temmuz'u unutmayacağız."

15 Temmuz gecesi TBMM'nin açılmasına değinen Kahraman, "O gece Meclis'i kendi irademle, tecrübeme dayanarak ve kendim tehlikeyi görerek açtım tankların, uçakların ve helikopterlerin atışı altında. O gece Meclis'i demokrasi için açmadık. Demokrasi bir hükümet şekli. Demokrasinin 20'nin üzerinde çeşidi var. Biz o gün bayrağımız, minaremiz, secdemiz, Kabe'miz ve memleketimizin kurtuluşu, işgal edilmemesi için açtık." diye konuştu.

Vali Oktay Çağatay, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve KBÜ Rektörü Kırışık'ın da konuşma yaptığı törene, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan, programdan önce KBÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi'nin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA
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