Karabük Üniversitesi'nde eğitime kar engeli

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan final sınavlarının ertelendiğini bildirdi.

Kırışık, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihlerde gerçekleştirileceğini kaydetti.