Karabük Üniversitesi'nde eğitime kar engeli
Karabük Üniversitesi, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, sınavların ertelendiğini açıkladı.
Karabük Üniversitesinde (KBÜ), olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan final sınavlarının ertelendiğini bildirdi.
Kırışık, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihlerde gerçekleştirileceğini kaydetti.
