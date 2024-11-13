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Karabük Üniversitesi ve TRT'den İşbirliği Teması

Karabük Üniversitesi ve TRT'den İşbirliği Teması
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal ile üniversiteler arası işbirliği fırsatlarını görüştü. Ayrıca TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş ile eğitim ve medya alanında ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görüşmede üniversiteler arası öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri ve bilimsel etkinlikler gibi çeşitli işbirliği fırsatları masaya yatırıldı.

Rektör Prof. Dr. Kırışık, TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş'i de ziyaret etti.

Görüşmede Karabük Üniversitesi ile TRT arasında eğitim, medya ve iletişim alanlarında yapılabilecek olası işbirliği konuları değerlendirildi.

Safranbolu'da derede mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde derede mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Akçasu Deresi'nde mahsur kalan kediyi görenler, durumu Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kaçan kediyi kurulan tuzak yardımıyla yakalayarak mahsur kaldığı dereden kurtardı. Doğal ortamına salınan kediye yiyecek verildi.

Safranbolu'da çıkan çatı yangını söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aşağıdana köyünde Cemalettin M'ye ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel
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