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Karabük Üniversitesi takımları TEKNOFEST 2026 yarışma kategorilerinde finale yükseldi

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) takımları, TEKNOFEST 2026 yarışmalarının çeşitli kategorilerinde finale yükseldi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) takımları, TEKNOFEST 2026 yarışmalarının çeşitli kategorilerinde finale yükseldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, final listesinde PARTECH, Deep Dive Dynamics, Küp X, Küp Y, SARATECH, HİCAZ, Maveralabs, Evrenos, SkyMind, Ayyıldız ve KBU-Medlab takımları yer aldı.

PARTECH takımı, Hyperloop Teknoloji Gösterim, Hyperloop Tanımlı Problem Çözme ve Hyperloop Tanımlı Performans ile Elektronik Harp Yarışması'nda finale yükseldi.

HİCAZ takımı ise Hyperloop Tanımlı Performans ve Hyperloop Tanımlı Problem Çözme kategorilerinde finale kalma başarısı gösterdi.

Deep Dive Dynamics, Su Altı Sistemleri kategorisinde, Küp X ve Küp Y, Çip Tasarımı Yarışması, Maveralabs, Elektronik Harp Yarışması, Evrenos, İnsansız Kara Aracı (İKA) kategorisinde, SkyMind, Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışması'nda, Ayyıldız, Elektromobil kategorisinde, SARATECH, Su Altı Roket Yarışması'nda, KBU-Medlab da Onkolojide 3T Yarışması'nda finale yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, takımların finale yükselmesinin öğrencilerin teknoloji ve mühendislik alanlarında ortaya koyduğu çalışmaların önemli göstergesi olduğunu belirtti.

Üniversite olarak öğrencilerin fikirlerini projeye dönüştürmelerini, araştırma ve geliştirme çalışmalarına katılmalarını ve Türkiye'nin teknoloji hedeflerine katkı sunmalarını desteklemeye devam edecelerini belirten Kırışık, öğrencilerin projelerini geliştirebilmeleri için laboratuvar, atölye ve çalışma alanlarıyla teknoloji üretim süreçlerine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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