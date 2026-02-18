Karabük Üniversitesinin yapay zeka destekli robot projelerine TÜBİTAK desteği

TÜBİTAK Milli Milli Teknoloji Kulüpler Birliğine katılma başarısı gösteren Karabük Üniversitesi (KBÜ) Robot Kulübü'ne 150 bin lira destek sağlanacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığında faaliyet gösteren kulüp, destek kapsamında kulüp 1 yıl boyunca toplam 150 bin lira bütçeyle projelerini hayata geçirecek.

Destek, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda gençlerin yapay zeka ve ileri teknoloji alanlarında yetkinlik kazanmasına katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Robot Kulübü Akademik Danışmanı Prof. Dr. Raif Bayır, kulübün ulusal ve uluslararası birçok yarışmada dereceler elde ettiğini kaydetti.

TÜBİTAK desteğinin kulübün stratejik hedeflerine önemli katkı sunacağını aktaran Bayır, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimizin yapay zeka destekli robot geliştirme, 'Gençler Yapay Zekaya Dokunuyor', 'Tasarla-Yap-Uçur' gibi Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), üretken yapay zeka destekli robot geliştirme gibi birçok projeler için de merkezimizin desteğiyle çalışmalarımızı yürüteceğiz."

Robot Kulübü Proje Koordinatörü Bilge Keçeci de üçüncü dönem "Gençler Yapay Zekaya Dokunuyor" projesi kapsamında çocukları makine öğrenmesi ve yapay zekayla buluşturduklarını, dördüncü dönem ÜNIDES projesi "Tasarla-Birleştir-Uçur" ile de sıfırdan dron üretimi ve eğitimi üzerine çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Karabük Üniversitesi Mekatronik Bölümü öğrencisi Ali Emre Cerit de yeni dönemde üretken yapay zekayla robot geliştirme, Endüstri 4.0 ve veri bilimi alanlarında projeler planladıklarını belirterek, bu çalışmaları merkezin desteğiyle hayata geçireceklerini, kulübün geçmişten gelen birikimini daha ileri taşımayı hedeflediklerini anlattı.