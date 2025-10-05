Haberler

Karabük Üniversitesi Rektörü, Yükseköğretim Vizyonunu Değerlendirdi

Karabük Üniversitesi Rektörü, Yükseköğretim Vizyonunu Değerlendirdi
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, '2030'a Doğru Türk Yükseköğretimi Yol Haritası' toplantısına katıldı ve yükseköğretimin geleceği için atılan adımları değerlendirdi. Ayrıca, KARDEMİR'in yeni başkanına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık "2030'a Doğru Türk Yükseköğretimi Yol Haritası" toplantısına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulunun 262. ÜAK toplantısında "2030'a Doğru Türk Yükseköğretimi Yol Haritası" açıklandı.

Rektör Kırışık da toplantıya katılarak yükseköğretimin yeni vizyonunu değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, açıklanan vizyon belgesinin Türk yükseköğretiminin geleceği açısından tarihi adım olduğuna dikkati, çekerek şunları kaydetti:

"2030'a Doğru Türk Yükseköğretimi Yol Haritası, yalnızca ulusal değil, uluslararası ölçekte de önemli hedefler ortaya koymaktadır. Üniversitelerimizin kalite odaklı yönetim anlayışı, dijitalleşme alanındaki yatırımları ve girişimcilik kültürüyle bu vizyona güçlü katkılar sunacağına inanıyoruz. Karabük Üniversitesi olarak biz de öğrencilerimizi hem akademik hem de sosyal ve mesleki becerilerle donatarak geleceğin güçlü Türkiye'sine hazırlamaya devam edeceğiz."

KBÜ Rektörü Kırışık'tan Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Oflaz'a hayırlı olsun ziyareti

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Muhammed Ali Oflaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ziyarette, KBÜ ile KARDEMİR arasında yürütülen akademik-sanayi işbirliği projeleri ele alınırken, yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında da görüş alışverişi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, üniversitenin akademik birikimi ile sanayi kuruluşlarının deneyimlerinin bir araya gelmesinin bölgesel kalkınma için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Oflaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite-sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesine yönelik adımların önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
