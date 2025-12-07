Haberler

Karabük Üniversitesinde "Çin Bilim Politikası Raporu" tanıtıldı

Karabük Üniversitesinde 'Çin Bilim Politikası Raporu' tanıtıldı

Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Çin'in bilim ve teknoloji alanındaki yükselişine dair kapsamlı bir rapor tanıttı. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye'nin de bilimle yükselmesi gerektiğini belirtti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan "Çin Bilim Politikası Raporu" tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Safranbolu Kampüsü Taş Bina'da tanıtılan raporda, Çin'in bilim ve teknoloji alanında son yıllarda küresel liderliğe yükselişini şekillendiren dokuz temel politika bileşeni kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Merkezin 8'nci raporunun tanıtıldığı toplantıya KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, KAPGEM'in Türkiye'de yeni düşünce merkezi olarak öne çıktığını belirterek, bilimsel çalışmalara verilen desteğin ülkenin gelişmesi açısından kritik önemde olduğunu ifade etti.

Kırışık, Çin'in bilimdeki yükselişinin temelinde bilime verilen önceliğin bulunduğunu vurgulayarak, "Çin en büyük önceliği bilime vermiş, bilimsel ilerleme için politika üretmiş, mali ve sosyal destek sağlamış, bilim insanlarını popüler hale getirmiş ve bilimi toplumun merkezine koymuştur. Bu süreç Çin'i çok fakir bir ülkeden güçlü bir ülkeye dönüştürmüştür. Biz de Türkiye olarak Türkiye Yüzyılı'nı bilimle başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kırışık, KAPGEM'in 28 politika masasında 140'a yakın akademisyen, bürokrat ve öğrenciyle çalışmalar yürüttüğünü, hazırlanan politika raporlarının ulusal ölçekte örnek niteliği taşıdığını kaydetti.

Raporun sunumunu yapan KAPGEM Çin Politikaları Masası Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Sanem Yamak da Çin'in bilimdeki yükselişinin 1978'de başlayan "reform ve dışa açılma" süreciyle planlı şekilde inşa edildiğini ifade etti.

Raporu hazırlayan ekipte, Prof. Dr. Hüseyin Karamelikli, Prof. Dr. Hüseyin Gümüş, Prof. Dr. Mustafa Boz, Dr. Öğretim Üyesi Abu Saleh Mohammad Mahmudul Hasan, Öğretim Görevlisi Ayça Gülünay, Öğretim Görevlisi Serra Nur Yıldırım, Araştırma Görevlisi Dr. Şükriye Tuğçe Renda ve lisansüstü öğrencisi Özlem Üstün de yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
