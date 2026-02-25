Haberler

KBÜ'de görüntü işleme temelli PCB üretim makinesi geliştirildi

KBÜ'de görüntü işleme temelli PCB üretim makinesi geliştirildi
Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK destekli projeyle görüntü işleme temelli bir PCB makinesi geliştirdi. Bu makine, klasik yöntemlerle zor olan elektronik devre kartlarının üretimini mümkün kılıyor ve 2025'te tamamlanması planlanıyor.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) TÜBİTAK destekli projeyle görüntü işleme temelli PCB makinesi geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, makine TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı çerçevesinde 2021'de patentlendi.

Proje kapsamında geliştirilen sistem, klasik yöntemlerle üretimi zor olan elektronik devre kartlarının üretimini mümkün hale getiriyor.

Üç boyutlu yazıcı tabanlı yapısı ve görüntü işleme teknolojisi sayesinde çalışan üretim makinesi, yüksek hassasiyetle üretim yapabilen yenilikçi çözüm sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Mekatronik Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice Evlen, geliştirilen sistemin elektronik devre kartlarının üretiminde önemli yenilik sunduğunu kaydetti.

Evlen, projenin 2025 Haziran ayı itibarıyla başarıyla tamamlandığını aktararak, "Projemizde üç boyutlu PCB makinemizin yanı sıra aynı zamanda makinemizde kullanabileceğimiz gümüş ve karbon nanotüp temelli iletken mürekkeplerimizin de üretimini gerçekleştirdik. Bunların da yine patentlemesini sağlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Evlen, proje kapsamında dört noktalı proplu iletkenlik ölçüm cihazları geliştirdiklerinden bahsederek şunları kaydetti:

"İki farklı ölçüm aralığına sahip cihaz tasarladık ve prototip imalatını gerçekleştirdik. Bu cihazlarımızın, akredite laboratuvarlarda ölçümler yapıp karşılaştırmalı olarak kalibrasyonunu sağladık. Bunlarla da yine endüstriye destek vermeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
