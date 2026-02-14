Haberler

Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ten kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesi'nde açılan Girişim Ofisi, AR-GE ve inovasyon alanında başarılı firmalara ödüller vererek Karabük'ün sanayi kimliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, şehirde sosyal tesis projeleri de devam ediyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) yerleşkesinde faaliyet gösteren Karabük Teknokentte "Girişim Ofisi" (GO) hizmete açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında AR-GE, inovasyon ve ihracat başta olmak üzere farklı kategorilerde üstün performans sergileyen firmalara başarı ödülleri de verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'ün sanayi kimliğine dikkati çekerek, Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile şekillenen üretim kültürünün şehrin temel dinamiklerinden biri olduğunu belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da üniversitelerin bilimsel üretimdeki merkezi rolüne işaret ederek, "Bilimsel üretimimizin temeli akademiden gelir. Akademi bilgi üretir; üretilen bilgi mühendislik eliyle teknolojiye dönüşür." ifadesini kullandı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ise üniversitenin kapsamlı dönüşüm süreci yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönüşümün bütün Türkiye tarafından fark edildiğini görmek de bizi oldukça mutlu ediyor çünkü biz Türkiye'nin birikimine katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin birikimini işbirliğiyle artırmak istiyoruz."

Karabük'te sosyal tesis projesi sürüyor

Karabük Belediyesi tarafından 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde modern sosyal tesis projesinde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin sosyal yaşam altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen proje, tamamlandığında yalnızca bölge sakinlerine değil, Karabük genelindeki vatandaşlara hitap edecek yaşam alanı olacak.

Yaklaşık 13 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen proje kapsamında, geniş yeşil alanlar, dinlenme bölümleri, yürüyüş yolları ile çocuk oyun ve spor alanları yer alacak.

Projede, 470 metrekare kapalı alan ve 150 metrekare açık teras bölümünden oluşan toplam 620 metrekarelik tesis binası da bulunuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehir genelinde sosyal yaşamı güçlendiren yatırımlara önem verdiklerini belirterek, "Karabük'ün her mahallesinde vatandaşlarımızın nefes alabileceği, aileleriyle keyifli zaman geçirebileceği modern alanlar oluşturuyoruz. Yapımı süren bu sosyal tesis, tamamlandığında şehrimizin önemli buluşma noktalarından biri olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşini vahşice öldürdü
Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı

Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek kiralıyorlar
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Uyuşturucu test sonucu belli oldu
Ahmet Ercan haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak istiyorsanız buralara yerleşin

Uzmanı haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak isteyen buralara yerleşsin
Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek kiralıyorlar
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil, iki ili birbirine bağlayan kara yolu

Burası göl değil, iki ili birbirine bağlayan kara yolu
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te