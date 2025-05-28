Karabük Üniversitesi İletişim Fakültesi İlk Mezunlarını Verdi

Karabük Üniversitesi İletişim Fakültesi İlk Mezunlarını Verdi
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Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'nde ilk mezuniyet töreni düzenlendi. Törende 51 öğrenci mezuniyet belgelerini aldı, başarı belgeleri ve ödüller verildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinde ilk mezuniyet töreni yapıldı.

KBÜ Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, fakültenin, alanında Türkiye'de ve dünyada adından söz ettiren bir kurum olduğunu söyledi.

Bu başarıda omuz omuza vererek çalışan akademik ve idari personele teşekkür eden Bayram, "Sevgili öğrencilerimiz, Hayatınızda her zaman önemli dönemeçler olacak. Mücadele edeceksiniz, çaba göstereceksiniz ve başarılar elde edeceksiniz. Mezuniyetiniz bu önemli dönemeçlerden biri. Kişisel kariyeriniz dışında ülkemize ve milletimize faydalı işler yapmanızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Törende, dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

51 öğrencinin mezun olduğu törene, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, protokol üyeleri, akademik ve idari personel, mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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