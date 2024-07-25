Karabük Üniversitesi ile Ankara Bilim Üniversitesi arasında Sağlık Bilimleri Festivali için protokol imzalandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Ankara Bilim Üniversitesi arasında Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) kurumsal paydaş protokolü imzalandı.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, imzaların Ankara Bilim Üniversitesi'nde KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir arasında atıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kırışık ile Demir'in üniversiteler arasında yapılabilecek işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu, festival hakkında değerlendirmeler yapıldığı aktarılarak, "Görüşmelerde KBÜ'de kurulan batarya, demir çelik, enerji, pazarlama ve yapay zeka çalışma takımları kapsamında işbirliği yapılması ve ortak projeler üretilmesi konusunda görüş birliğine ulaşıldı. İmzalanan protokol; Sağlık Bilimleri Festivali kapsamında kurumsal paydaşı olan kurumların sağlayacağı uygulama desteği, alan desteği, iletişim ve tanıtım desteği ile mali ve finansman desteğinin koşullarını içeriyor." ifadelerine yer verildi.