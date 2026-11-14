Karabük'ün Yenice ilçesinde cami lojmanı yangında kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Yenice ilçesinde cami lojmanı yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Çamlı köyü Merkez Mahallesi'nde akşam saatlerinde tek katlı cami lojmanında yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında lojman kullanılamaz hale geldi; inceleme başlatıldı.
KARABÜK'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında tek katlı cami lojmanı kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Çamlı köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. E.E.'nin (44) kullandığı tek katlı cami lojmanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, lojman kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı